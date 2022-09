A venit la studii, a ramas ilegal la munca

In ultima saptamana, politistii de imigrari din Brasov in cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov au desfasurat actiuni si controale care au vizat, in principal, societatile comerciale si angajatorii care utilizeaza ca forta de munca cetateni straini.Activitatile au avut loc in perioada 19-23 septembrie, la trei societati comerciale, scopul fiind prevenirea si combaterea muncii nedeclarate.Ca urmare a controalelor desfasurate, in doua cazuri nu au fost constatate nereguli, iar ... citeste toata stirea