Au sustinut examenul de titularizare in judetul Brasov 783 de dascali in aceasta sesiune, dar au promovat doar numai 82% dintre ei. S-au inregistrat 5 note de 10,00, dar 139 de candidati au obtinut note sub 4,99, fiind declarati ,,respinsi". 370 de candidati din judetul Brasov au obtinut note cuprinse intre 7 si 9,99 la proba scrisa a concursului de Titularizare in invatamant, promovand astfel concursul pentru a deveni angajati pe perioada nedeterminata. Practic, ei pot deveni titulari in ... citeste toata stirea