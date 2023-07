Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie". Asta dupa primirea unei sesizari, in care o persoana reclama faptul ca ar fi fost agresata fizic de catre concubinul sau. S-a intamplat in 27 iulie, in jurul orei 14.00, cand, pe fondul unor neintelegeri familiale, barbatul, din comuna Crizbav, ar fi agresat-o fizic pe femeie, in timp ce acestia se aflau in ... citeste toata stirea