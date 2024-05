A vrut sa moara. O femeie din Fagaras s-a aruncat in apele Oltului, in zona Voila

O femeie a fost scoasa don apele Oltului, in zona localitatii Voila, in dimineata de joi, 16 mai a.c. La fata locului au ajuns voluntarii de la SVSU Voila, care au reusit sa scoata victima din apa. Au mai sosit o autospeciala cu apa si spuma, un echipaj cu barca, o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Judetean cu medic si politistii. Femeia este din Fagaras si are in jur de 45 de ani."La ... citește toată știrea