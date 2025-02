A3 Ploiesti - Brasov, preluat de CNIR. " Incepem cu Cristian - Codlea"

Contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate si realizarea Proiectului Tehnic al Autostrazii A3 Ploiesti - Brasov a fost preluat de Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR) de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ."Am inceput o analiza a documentatiei pe care am preluat-o si am solicitat proiectantului, Consitrans SRL, o actualizare a graficului de realizare a acestui proiect pentru a verifica in ce masura poate fi respectat. Ne propunem sa ... citește toată știrea