"Abonamentul de Poiana"

Avand in vedere ca nu mai este mult pana cand vine iarna, administratorii domeniului schiabil din Poiana Brasov sunt pe ultima suta de metri in ceea ce priveste pregatirile pentru sezonul 2022 - 2023. De altfel, pe langa faptul ca se fac lucrari, in urmeaza si discutiile legate de preturile pentru instalatiile pe transport pe cablu, care ar putea fi majorate. Astfel, marti, 18 octombrie, aflat in Poiana Brasov pentru a vedea in ce stadiu sunt pregatirile, primarul Brasovului, Allen Coliban, a ... citeste toata stirea