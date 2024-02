"Abonat" la fiola

Joi, 22 februarie, in cadrul activitatilor de patrulare pe care politistii le desfasurau in localitatea Teliu, in jurul orei 1.00, au efectuat semnal de oprire asupra unui autovehicul, care circula pe DN 10. La volan au depistat un tanar de 22 de ani, cu 0,55 alcoolemie."Fata de cele stabilite, in cauza, politistii au intocmit documentele de constatare si i-au adus la cunostinta barbatului, de 22 de ani, ca nu mai are dreptul sa conduca autovehicule pe ... citește toată știrea