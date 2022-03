Incendiile de vegetatie uscata inregistrate in ultimele zile in zona Fagarasului au afectat si retelele de cablu tv si de internet. Abonatii Digi din localitatile comunei Vistea au ramas fara serviciile de internet si de cablu inca de duminica, 27 martie a.c., in jurul orei 14.00.,,Pompierii sunt la fata locului pentru a stinge incendiile, ca mai apoi sa intervina echipa noastra pentru a remedia defectiunile ... citeste toata stirea