ABSL: Impactul digitalizarii asupra pietei muncii din Brasov

Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL) organizeaza astazi la Brasov workshop-ul cu tema "Acceptarea schimbarii in industria serviciilor pentru afaceri", la care participa peste 60 de specialisti din industria locala.Brasovul ocupa un loc important in industria serviciilor de afaceri, datorita culturii sale de business solide, apropierii de Bucuresti si a numerosilor vorbitori de limba germana.In cadrul acestui eveniment, companiile discuta despre evolutia sectorului din anul ... citește toată știrea