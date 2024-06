Absolventii de 10 la Bac din acest an primesc acces general la Untold

Performanta elevilor de 10 va fi recompensata de cei de la Untold si in acest an, prin campania "Bac de 10". Cei care obtin 10 la examenul de Bacalaureat sunt recompensati cu abonament General Access pentru cele patru zile de Untold.In ultimii 9 ani, organizatorii UNTOLD au oferit acces gratuit si experiente unui numar de peste 1.500 de absolventi de 10."Prin aceasta initiativa, dorim sa recompensam motivatia si performanta elevilor care au obtinut nota 10 la examenul de bacalaureat. In ... citește toată știrea