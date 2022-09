Academia Romana cere trei ore de Istorie pe saptamana in invatamantul preuniversitar

Academia Romana solicita Ministerului Educatiei trei ore de Istorie pe saptamana in scoli.Academia Romana atrage atentia ca fara revenirea disciplinei Istorie la statutul pe care l-a avut cel putin in primii ani dupa 1989 "este compromisa pastrarea identitatii natiunii romane".Institutia solicita, intr-un mesaj, ca numarul de ore de istorie din invatamantul preuniversitar sa fie de trei ore pe saptamana."Fara revenirea disciplinei Istorie la statutul pe care l-a avut cel putin in primii ... citeste toata stirea