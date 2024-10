"Acasa" pentru 22 de copii: Fundatia PECA, la 30 de ani de activitate

La 30 de ani de activitate sociala, Fundatia PECA a sarbatorit la cetatea fortificata a orasului Ghimbav, alaturi de beneficiari si colaboratori. Fundatia are numeroase proiecte, dar principalele sunt cele doua case de copii din Ghimbav, Casa Prichindel si Casa Livezii. In prezent, aici cresc cu masura de plasament 22 de copii. Fundatia detine in Ghimbav si o unitate de economie sociala de croitorie, Atelier Diversis. Activitatile caritabile sunt sustinute din donatii si sponsorizari."La ... citește toată știrea