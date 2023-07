Cu putin timp in urma a avut loc un accident rutier pe ocolitoarea municipiului Sacele, ca urmare a coliziunii dintre un autocamion si un autoturism.La fata locului sunt directionate echipaje ale Politiei Rutiere si se efectueaza cercetari pentru a se stabili cauzele si circumstantele in care s-a produs accidentul.Circulatia in zona se desfasoara alternativ, pe un singur sens, urmand se relua ... citeste toata stirea