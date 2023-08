Doua elicoptere s-au ciocnit duminica noapte in timp ce stingeau un incendiu in comitatul Riverside, provocand moartea a trei persoane, informeaza luni mai multe media locale, preluate de Reuters.Biroul national pentru siguranta in transporturi (NTSB) a anuntat ca investigheaza o coliziune in aer intre un elicopter Bell 407 si un elicopter Sikorsky S-64E, intr-un e-mail trimis Reuters. ... citeste toata stirea