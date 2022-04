Joi, 21 aprilie, politIstii au deschis 2 dosare penale pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", doar unul dintre cei 2 soferi implicati fiind oprit la timp.Astfel, in jurul orei 19.30, pe DN 1, in Statinea Predeal, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, in urma caruia au rezultat doar pagube materiale, fara ... citeste toata stirea