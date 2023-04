Cu putin timp in urma a avut loc un accident de circulatie pe DN13, in zona variantei ocolitoare a orasului Rupea, anunta IPJ Brasov.Din primele cercetari efectuate de catre politisti rezulta ca un autoturism, care circula dinspre strada Republicii, din orasul Rupea, spre DN13, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care circula dinspre Brasov spre Sighisoara.Conditiile de producere a coliziunii ... citeste toata stirea