Accident cu 7 victime pe DJ103B, intre Tarlungeni si Budila

In aceasta seara, in jurul orei 18.30, am fost solicitati sa intervenim la accident rutier, produs pe DJ103B, intre localitatile Tarlungeni si Budila.Este vorba despre o coliziune intre 2 autoturisme, din care au rezultat 7 victime, una dintre acestea fiind incarcerata. In acest moment traficul rutier este blocat.UPDATE - care este situatia victimelor- victima de sex masculin, cu varsta in jur de 42 de ani, incarcerat, inconstient, politraumatizat, a fost extras ... citește toată știrea