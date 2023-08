Sase victime au rezultat in urma unui accident rutier petrecut intre localitatile brasovene Viscri si Bunesti. Un tractor care avea atasata o remorca in care se aflau mai multe persoane a fost implicat in evenimentul rutier de pe DJ 104K. "In accident ar fi fost implicat un tractor, care avea atasata o remorca si in care s-ar fi aflat mai multe persoane. Din cauze care sunt in curs de cercetare, acesta a parasit partea ... citeste toata stirea