Un tanar, in varsta de 18 ani, din judetul Dambovita, a fost cascador fara voie, marti noapte. Acesta conducea, in jurul orei 21.00, un autoturism pe strada Universitatii, dar, la un moment dat, a acrosat un autoturism parcat, a ricosat intr-un gard de beton situat pe partea stanga a sensului sau de mers, iar ulterior s-a rasturnat in afara partii carosabile.In urma accidentului rutier ... citeste toata stirea