Un accident de munca a avut loc cu putin timp in urma in Piata Sfatului. Se pare ca o persoana care lucra pe o schela la montarea scenei pentru un eveniment a cazut si s-a accidentat.La fata locului intervine un echipaj SMURD. Si politistii sunt in zona si fac cercetari.Sunt asteptati si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Brasov.