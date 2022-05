Un accident de munca s-a petrecut la o societate comerciala din Fagaras joi, 12 mai a.c., in jurul orei 23.30. Politistii au fost sesizati prin apel 112, la fata locului ajungand si Ambulanta. Victima a fost un tanar, in varsta de 29 ani, care era in timpul programului de lucru, iar in timp ce desfasura activitati specifice liniei de munca, a suferit leziuni la nivelul unuia dintre ... citeste toata stirea