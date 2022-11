Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca", "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "vatamare corporala din culpa".In fapt, la data de 14 noiembrie 2022, in jurul orei 12.05, politistii au fost sesizati prin ... citeste toata stirea