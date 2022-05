Accident dupa accident, duminica dimineata: O ambulanta si un pieton cu "norocul lui Bachus"

Duminica dimineata, in jurul orei 9.50, in sensul giratoriu situat la intersectia strazii Calea Bucuresti cu strada Zizinului din municipiul Brasov, a avut loc un accident rutier, coliziune intre o ambulanta SAJ si un autoturism. In urma impactului au rezultat doua victime, care au fost preluate si transportate la spital. "La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost zero", a transmis agent principal de politie Nadia Olaru, ... citeste toata stirea