Accident grav pe DN 1, pe Centura de vest a Ploiestiului. Doua camioane s-au ciocnit, iar traficul este blocat spre Brasov.Un accident grav pe DN 1 s-a petrecut in aceasta dimineata, in jurul orei 8.30, in afara localitatii Brazi din judetul Prahova.Un sofer de TIR, in varsta de 35 de ani, a murit marti dimineata dupa ce autotrenul pe care il conducea a ramas in pana, pe DN 1 - centura de vest a municipiului ... citeste toata stirea