Accident grav pe DN1, la Porumbacu de Jos. Un tanar de 21 de ani a ajuns la spital

Politistii rutieri au intervenit la un accident produs pe DN 1, la km. 278+900 m, in afara localitatii Porumbacu de Jos, joi, 13 martie a.c. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un ansamblu tir spre Brasov, un barbat in varsta de 52 de ani, din judetul Hunedoara, ar fi incercat sa efectueze o manevra neregulamentara de depasire in timp ce soferul unui autoturism condus pe aceeasi directie se afla deja in depasirea sa, moment in care soferul autoturismului a pierdut ... citește toată știrea