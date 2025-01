Accident grav pe partie! A pierdut controlul schiurilor, proiectat 10-12 metri in padure, unde s-a lovit violent de un copac

Un barbat de aproximativ 35 de ani a suferit un accident grav joi, 16 ianuarie, in jurul orelor 14.00, in timp ce schia pe partia Clabucet din Predeal. Din primele informatii, acesta a pierdut controlul schiurilor, probabil din cauza vitezei, si a cazut. In urma cazaturii, barbatul a fost proiectat aproximativ 10-12 metri in padure, unde s-a lovit violent de un copac.Cinci salvatori montani din cadrul formatiei Salvamont Predeal, din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvaspeo ... citește toată știrea