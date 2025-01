Accident, in aceasta dimineata, in Brasov. Trafic, ingreunat. Intarzieri pe mai multe linii RATBV

Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineata, in municipiul Brasov.Evenimentul rutier a avut loc in zona Faget, cum vii dinspre cartierul Tractorul, la intersectia cu strada Codrii Cosminului.Potrivit martorilor, traficul s-a ingreunat.RATBV transmite ca din cauza accidnetului sunt intarzieri pe liniile ce tarverseaza zona si in cursele pentru elevi."Din cauza unui accident rutier ... citește toată știrea