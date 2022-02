Un accident rutier a avut loc in Bran, in zona Cheile Castelului intre un TIR si doua autoturisme. S-au deplasat la fata locului 3 echipaje SMURD, 1 echipaj pentru descarcerare si un echipaj cu apa si spuma.Traficul este blocat.UPDATEDin primele informatii in urma accidentului au rezultat 2 victime, dintre care una a decedat (unul dintre cei trei conducatori auto), a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului ... citeste toata stirea