Un accident a avut loc cu putin timp in urma pe DN13, in Colonia Reconstructia, judetul Brasov.Un autoturism care a surprins si accidentat un pieton, care era angajat in traversarea strazii.Victima a fost preluata si transportata la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in ... citeste toata stirea