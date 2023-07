Cu putin timp in urma, pe DJ 104 C, de pe raza localitatii Hurez, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si o bicicleta.In urma coliziunii au rezultat doua victime, care primesc ingrijiri medicale la fata locului, respectiv o femeie, care se deplasa pe bicicleta, si copilul acesteia.La fata locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD ... citeste toata stirea