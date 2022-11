Accident la Carpinis, la 5 dimineata

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Sacele au fost sesizati, duminica, 20 noiembrie, prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier, in satul Carpinis, comuna Tarlungeni.Astfel, la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Sacele, care a efectuat cercetari si a stabilit ca, in jurul orei 5.00, un tanar din localitatea Tarlungeni a condus un autovehicul in care se mai aflau alte trei persoane, iar in zona unei curbe a ... citeste toata stirea