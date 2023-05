Sambata, 13 mai, in jurul orei 8.00, politistii au fost sesizati despre faptul ca, pe DN 13 E, in localitatea covasneana Araci, la granita cu judetul Brasov, a avut loc un accident rutier soldat cu victime.La fata locului, potrivit raportului IPJ Covasna, "s-a constatat ca un tanar de 21 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 13E, din directia localitatii Valcele catre centrul localitatii Araci, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat in derapaj si a parasit partea ... citeste toata stirea