Accident mortal in judetul Brasov, in aceasta dimineata

La acest moment, traficul rutier este blocat pe DN 13, in zona localitatii Feldioara, dinspre Brasov in urma producerii unui accident de circulatie.Un autoturism, care circula din directia Sighisoara catre Brasov, ar fi iesit in afara partii carosabile, in conditii ce urmeaza a fi stabilite si a lovit un autocamion stationat.Din nefericire, in urma impactului, conducatorul autoturismului a suferit leziuni ... citește toată știrea