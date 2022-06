Joi, 9 iunie, in jurul orei 15.55, pe strada Carpatilor din municipiul Brasov a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, in urma coliziunii rezultand doar pagube materiale. Ceea ce iese in evidenta, din raportul Politiei, e alcoolemia cu care s-a ridicat autorul la volan: "Procedandu-se ... citeste toata stirea