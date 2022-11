Accident pe DN 10, jandarmii de la Vama Buzaului au acordat primul ajutor

Vineri, 11 noiembrie, in cursul serii, jandarmii montani de la Postul Vama Buzaului, aflati in serviciul de patrulare intr-o zona cu mai multe serpentine, pe DN 10, intre comunele Teliu si Vama Buzaului, au observat mai multe masini implicate intr-un accident. Ajunsi la fata locului, jandarmii au luat primele masuri de a asigura zona producerii accidentului. "Avand in vedere ca in zona vizibilitatea era foarte scazuta, au montat triunghiuri ... citeste toata stirea