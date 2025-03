Accident pe DN 11, in Lunca Calnicului spre Chichis. Circulatia, dirijata (FOTO)

Accident pe DN 11 in Lunca Calnicului sens spre Chichis.Distribuie daca iti place!Un accident a avut loc in aceasta dimineata, pe DN 11, in Lunca Calnicului spre Chichis.Masina rasturnata pe DN 11, in Lunca CalniculuiDin primele informatii, o masina s-a rasturnat in afara carosabilului, in curtea unei case.Se pare ca soferul unui autoturism ar fi pierdut controlul volanului, din cauza vitezei excesive, si ar fi intrat in ... citește toată știrea