Accident pe DN 13 Brasov-Targu Mures, intre un autotren si o autocisterna incarcata cu 7 tone de motorina

Un accident a avut loc duminica seara, pe DN 13 Brasov-Targu Mures, in apropiere de Sighisoara, intre un autotren si o autocisterna incarcata cu motorina.Un accident a avut loc, duminica, pe DN 13 Brasov-Targu Mures, in apropierea municipiului Sighisoara, intre un autotren si o autocisterna incarcata cu motorina, in urma coliziunii, fiind scurgeri usoare de combustibil din autocisterna pe carosabil, dar fara risc de explozie, potrivit News.ro.Traficul a fost oprit pe ambele sensuri pentru a ... citește toată știrea