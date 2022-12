Accident pe DN1, la Hula Bradului, cu 2 victime care au fost transportate la spital

Un accident rutier a avut loc, duminica, 18 decembrie a.c., pe DN1, in apropiere de Hula Bradului. Trei masini au fost implicate in eveniment, iar doua persoane au fost transportate la spital. Accidentul a fost provocat de un sofer din Galati care a intrat pe contrasens.,,La data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 08,00, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, la km. 295+500 de metri, Hula Bradului, pe fondul unor preocupari de natura a-i distrage atentia de la condus, un galatean in ... citeste toata stirea