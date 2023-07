In acest moment traficul rutier se desfasoara ingreunat pe DN1, la iesirea din municipiul Codlea catre Fagaras, ca urmare a unui accident rutier in care au fost implicate 2 autovehiculeLa fata locului sunt directionate echipaje ale Politiei Rutiere si se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor si circumstantelor in care s-a produs accidentul, urmand ca traficul sa se reia in ... citeste toata stirea