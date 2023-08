Un accident rutier s-a inregistrat joi, 10 august a.c., pe DN1, la intersectia cu soseaua Transfagarasan, cand doua masini care se deplasau spre Brasov s-au tamponat pe fondul nepastrarii distantei de siguranta in mers. Soferul uneia dintre masini, un barbat in varsta 75 de ani, din Vaslui, a intrat in coliziune cu masina ... citeste toata stirea