Un accident de circulatie a avut loc duminica, 17 iulie, in cursul diminetii, DN1, la Voila. Doua masini au intrat in coliziune, iar una dintre ele s-a rasturnat, in urma impactului rezultand doar pagube materiale, fara victime."Pe DN1, la km 243+700m, pe raza localitatii Voila, judetul Brasov a avut loc o coliziune intre doua ... citeste toata stirea