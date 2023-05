In jurul orei 12.45 a avut loc un accident de circulatie pe strada M. Kogalniceanu, din municipiul Brasov.La fata locului au fost directionate echipaje ale Politiei Rutiere Brasov si se efectueaza cercetari pentru a se stabili circumstantele in care a avut loc.In accident au fost implicate un autoturism si o motocicleta. In dinamica accidentului motocicleta a lovit un alt autoturism stationat. ... citeste toata stirea