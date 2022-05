Accident pe ocolitoare: 2 victime, una a refuzat sa fie dusa la spital

Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orelor 15.30, pe Ocolitoarea Brasovului, pe sensul giratoriu spre localitatea Tarlungeni. "In accident au fost implicate 3 autovehicule si au rezulat 2 victime, constiente. La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD si un echipaj cu apa si spuma", ne-a declarat maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov.Potrivit Politiei, "in urma producerii accidentului rutier doua persoane au primit ingrijiri medicale la fata locului. Una dintre ... citeste toata stirea