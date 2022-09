Un accident rutier a avut loc marti, 20 septembrie, in jurul orelor 11.00, pe Soseaua Cristianului din municipiul Brasov. A fost vorba de o coliziune intre doua autoturisme, in urma accidentului rezultand patru vicitme. "La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, un echipaj cu apa si spuma, doua echipaje SMURD si o ambulanta SAJ. In urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital, ... citeste toata stirea