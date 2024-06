Accident pe Transfagarasan, doua femei au fost ranite

In timp ce urca inspre Balea Cascada, un sofer din Bucuresti a provocat un accident in urma caruia doua femei au fost transportate la spital, joi, 6 iunie. "In timp ce conducea un autoturism dinspre Balea Cascada, un barbat in varsta 46 de ani, din municipiul Bucuresti, din cauze ce urmeaza a se stabili, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens ... citește toată știrea