Doua masini s-au ciocnit pe Bulevardul Victoriei, marti, 23 mai, cu numai o jumatate de ora inainte de miezul noptii. Acestea au ricosat in alte doua masini parcate pe locurile de la marginea soselelor, astfel ca in accident au fost implicate patru autovehicule si doi soferi."In data de 23 mai 2023, in jurul orei 22:30, Politia Municipiului Brasov - Biroul Rutier a fost sesizata cu privire la un accident rutier, ce a avut loc pe bulevardul Victoriei din municipiul Brasov, in apropierea ... citeste toata stirea