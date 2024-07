Accident rutier grav langa Rupea cu patru victime. Un copil de 4 ani a murit

In urma unui accident rutier care a avut loc intre un autoturism si un TIR, pe DN 13, intre localitatile Fiser si Rupea, in seara de 4 iuie, victima a fost un copil de 4 ani, care a murit. O alta victima, in varsta de 22 de ani, a fost dusa la spital pentru ingrijiri medicale.,,In jurul orei 20.30 am fost solicitati pentru a interveni la un accident rutier intre un autoturism si o autoutilitara, pe DN13, intre localitatile Fiser si Rupea. Spre locul solicitarii au fost directionate o ... citește toată știrea