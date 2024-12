Accident rutier grav pe DN13, la Maierus. Un barbat a decedat

Un grav accident de circulatie a avut loc pe DN 13, in zona localitatii Maierus, in care au fost implicate un autocamion si o autoutilitara. In urma coliziunii, un barbat de 58 de ani, pasager in autoutilitara, a decedat. La locul accidentului se afla echipaje de politie care desfasoara cercetari pentru a stabili ... citește toată știrea