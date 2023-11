Un accident rutier s-a produs in Fagaras marti, 14 noiembrie a.c., in jurul orei 13.30. O femeie care incerca sa traverseze strada 13 Decembrie a fost lovita de un tir. Accidentul s-a produs in apropierea unei treceri de pietoni amplasata la iesirea din sensul giratoriu nou construit. Victima a fost transportata la spital. In aceasta zona au fost ... citeste toata stirea