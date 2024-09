Accident rutier intre un autoturism si o caruta. In urma impactului un barbat a murit, iar trei minori au fost raniti grav

Un accident rutier a avut loc intre localitatile Maierus si Apata in aceasta dupa amiaza. In accident au fost implicate o masina si o caruta."Persoana de sex masculin, 72 de ani, decedat, prezinta leziuni incompatibile cu viata. Trei minori in varsta de 11, 14 si 16 ani, policontuzionati, preluati de catre echipajele medicale si ... citește toată știrea